ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة الأردنية صبا مبارك متابعيها بإطلالتها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بلوك بغاية الجمال و الاناقة، فقد إرتدت صبا فستان رائع طويل بكم واحد طويل أوفشولدر لامع، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت طرحت صبا مبارك التيزر الرسمي الأول لأحدث أعمالها التلفزيونية، وهو مسلسل "وتر حساس"، وذلك عبر حسابها الخاص.
وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشورها، معبرين عن حماسهم لمشاهدة هذا العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة لامعة.. صبا مبارك تضج أناقة و أنوثة بهذا الفستان الرائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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