بطل "طائر الرفراف" إيمري ألتوغ يتحدث عن طليقته ويكـ ـشف سبب عدم دفعه النفقة

ميرنا وليد - بيروت - في تصريح أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، أوضح الممثل التركي إيمري ألتوغ الشهير بدوره في مسلسل "طائر الرفراف"، موقفه من النفقة بعد انفصاله عن زوجته السابقة، تشاغلا شيكل.



وقال إيمري في تصريحات صحافية: "عند انتهاء زواجنا، قمنا بتقسيم جميع أصولنا بشكل عادل، ونحن نغطي نفقات أطفالنا معًا".

وأضاف إيمري: "نحن في سباق مستمر لتوفير أفضل تعليم لولدينا وجعل حياتهما أكثر سهولة."

وأكد التزامه بعلاقة ودية مع طليقته لصالح أطفالهما، مشددًا على رفضه الحديث عنها بسلبية أو الكشف عن أسباب الانفصال.

وعن إمكانية الزواج مرة أخرى، أعلن أنه لا ينوي خوض التجربة مجددًا، قائلًا: "لقد جربت الزواج وليس لدي نية لتكرار الأمر. الزواج لا يقتل الحب، لكن ربما الزمن يفعل."