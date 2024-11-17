شذى حسون تلفت الأنظار بظهورها بالحجاب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العراقية شذى حسون متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها.



وظهرت شذى في الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بالعباءة السوداء وبالحجاب، كما وضعت مكياجا قويا أبرز عيونها بشكل لافت.

وبدت شذى بالحجاب بملامح مختلفة وتفاعل المتابعون مع منشور شذى، وأعرب البعض من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها بالحجاب.

يذكر ان آخر أغنية طرحتها شذى كانت أغنية باللهجة المصرية، من الـ "ميني ألبومها الجديد"، تحمل عنوان "الليلة".

وأغنية "الليلة" من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربي، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز. وجاءت على طريقة الفيديو كليب، من إخراج بتول عرفة.