ميرنا وليد - بيروت - شوق المؤلف محمود حمدان مسلسل "فهد البطل" القرر أن يخوض به الممثل المصري أحمد العوضي السباق الرمضاني المقبل 2025، متابعيه للمسلسل.

وشارك حمدان متابعيه عبر حسابه الرسمي منشور، عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيه: "بسم الله توكلنا على الله أول يوم تصوير مسلسل (فهد البطل) نعدكم بمسلسل دمااااااااااار بإذن الله، ارفعوا سقف التوقعات".

ومسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان و إخراج محمد عيد السلام، وبطولة عدد من الممثلين أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤلف مسلسل "فهد البطل" لـ أحمد العوضي يثير حماس المتابعين برسالة مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.