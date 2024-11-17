إمارات رزق وحسام جنيد يرحبان بطفلهما الثالث ويطلقان عليه اسم كريم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - رزقت الفنانة إمارات رزق وزوجها الفنان حسام جنيد بمولودهما الثالث الذي أطلقا عليه اسم كريم.. وقد تلقى الثنائي العديد من التهاني من متابعيهما الذين باركوا لهم مولودهما الجديد وتمنوا له الصحة والسعادة والعمر المديد. وينضم كريم إلى شقيقه وطن وشقيقته إحساس في أسرة الفنانين حسام جنيد وإمارات رزق.

حسام جنيد: كريم حسام جنيد نورت العيلة يا بابا



وكان حسام جنيد قد أعلن خبر ولادة ابنه كريم عبر حسابه على إنستغرام حيث شارك صورة لطفله الصغير داخل حاضنة الأطفال في المستشفى وأخفى وجهه وكتب تعليقاً قائلاً:" اكرمتني يارب لك الحمد فضلت على راسي وعلى رزقي وعلى كل شي يا رحيم يااااااارب كريم حسام جنيد نورت العيلة يابابا ياعيوووووني صلو على سيدنا محمد".

وفور ولادته انهالت التعليقات المهنئة من متابعي الفنان حسام جنيد ومن العديد من الفنانين ومنهم الممثل أيمن عبد السلام الذي كتب مهنئاً "مبارك ما اجاكم ويربى بعزكم ودلالكم يارب".

ولم تكن الفنانة إمارات رزق قد أعلنت من قبل أنها حامل ولكن خبر ولادتها شكل خبراً سعيداً لمحبيها ومتابعيها وجمهور زوجها الفنان حسام جنيد.

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نقابة الفنانين في سوريا تبارك للفنانين إمارات رزق وحسام جنيد

بدورها، توجهت نقابة الفنانين في سوريا بالتهنئة للفنانين إمارات رزق وحسام جنيد بولادة طفلهما كريم. ونشرت عبر صفحتها على الفيسبوك صورة للثنائي وأرفقتها بالتعليق التالي "مباركة قلبية للفنانة إمارات رزق والفنان حسام جنيد بقدوم مولودهما الجديد كريم ألف مبروك".



إحساس ووطن ولدا حسام جنيد وإمارات رزق

ولحسام جنيد وإمارات رزق ولدان آخران هما ابنتهما إحساس وابنهما وطن. ولإمارات ابن أيضاً يدعى دانيال من زواج سابق من المخرج يوسف رزق وتم الانفصال بينهما في العام 2011.

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إمارات رزق تبدع في مسلسل "ولاد بديعة"



وكان آخر عمل ظهرت به الفنانة إمارات رزق هو مسلسل "ولاد بديعة" الذي عرض في رمضان الفائت من إخراج رشا هشام شربتجي وبطولة إمارات رزق وسلافة معمار ومحمود نصر وسامر اسماعيل ويامن الحجلي. ولفتت إمارات رزق الأنظار بأدائها الرائع في المسلسل حيث قدمت دور بديعة في العمل وأبدعت بتجسيد دورها بالرغم من صمتها معظم الوقت في مشاهدها وأنها قليلة الحديث ولكنها نجحت بتقديمها بواسطة أحاسيسها وملامح وجهها ومشاعرها التي جسدتها بالدور وهو ما وصل بسلاسة للمشاهدين. وكانت تردد دائماً عبارة "يا كريم".

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إمارات رزق وحسام جنيد بين الانفصال والعودة أكثر من مرة



وكان الثنائي إمارات رزق وحسام جنيد تصدر الترند إثر إطلالتهما سوياً في حفل السحور الذي أقامته المخرجة رشا شربتجي في دمشق، بعد انتهاء تصوير مسلسل "ولاد بديعة". وجاءت إطلالتهما بعد عدة انفصالات بينهما، وصلت لأربع مرات، وكان آخر انفصال لهما قبل عامين. وعودتهما الأخيرة لبعضهما البعض أسعدت جمهورهما.

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