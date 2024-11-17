عماد الحوت: لا استهداف لاي مركز الجماعة الاسلامية في بيروت

أعلن النائب عماد الحوت، في حديث لـ"النهار"، أنه "لا استهداف لاي مركز الجماعة الاسلامية في بيروت". وفي السياق، أفادت قناة "الجديد‬⁩"، بأن "ما تمّ إستهدافه في مار إلياس في العاصمة بيروت محل لبيع الأجهزة الإلكترونية".

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