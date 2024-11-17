شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فرحات رئيساً لاتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:06 م

فاز أشرف فرحات برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات قادمة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة، بالحصول على صوت 7 أصوات مقابل 6 للمرشح رامى بدر.

واكتمل النصاب القانونى بحضور 13 من أصل 13 لهم حق الحضور، فيما حضر أحمد خالد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء ممثلا عن الزمالك.

جدير بالذكر، أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.