شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يجهز لاعبى منتخب 2008 لمواجهة تونس بمحاضرات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تحت قيادة أحمد الكاس، فيديوهات لمباراتي تونس لشرح نقاط القوة والضعف استعدادا لمواجهة نسور قرطاج الأربعاء المقبل، ضمن تصفيات شمال إفريقيا.

وخاض منتخب مصر تدريبا بدنيا قويا أمس، ثم خاض المنتخب بعض التدريبات الفنية والتكتيكية استعداداً للمباراة.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراة على منتخب الجزائر، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، على أن يختتم مواجهاته في التصفيات بمواجهة منتخب ليبيا.

وفازت تونس في أول مباراتين على الجزائر وليبيا ويعنى فوزها في اللقاء المقبل على مصر اقترابها من التأهل رسميا.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.