شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشمالية»: 11% ارتفاعا متوقعا لتكلفة الإنتاج بعد تعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 12-07-1445هـ الموافق 24-01-2024م تسلمها إشعاراً من شركة الزيت العربية

وقالت الشركة إن البرنامج يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج علاوة على ما قامت به الشركة سابقا من مشاريع لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة.

وأضافت أن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج قبل توقيع الاتفاقية كان مقداره 14% تقريباً وبعد توقيع الاتفاقية سيكون الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج مقداره 11% تقريباً.

وشددت الشركة على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.

وأفادت بأن صافي الأثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج مقداره 11 % ابتداءً من 01/01/2024. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي والذي بناء عليه وقعت الشركة اتفاقية مع البرنامج تتضمن تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشئات الصناعيةوكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 12-07-1445هـ الموافق 24-01-2024م تسلمها إشعاراً من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود.وقالت الشركة إن البرنامج يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج علاوة على ما قامت به الشركة سابقا من مشاريع لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة.وأضافت أن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج قبل توقيع الاتفاقية كان مقداره 14% تقريباً وبعد توقيع الاتفاقية سيكون الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج مقداره 11% تقريباً.وشددت الشركة على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.وأفادت بأن صافي الأثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج مقداره 11 % ابتداءً من 01/01/2024.