شكرا لقرائتكم خبر عن «الجادة الأولى»: زيادة حصة الشركة في صندوق« بلوم» إلى 75% والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ونوهت بزيادة الحصة من خلال شراء عدد 32000 وحدة استثمارية تدفع على دفعات مؤجلة.

وأفادت بأن قيمة العقد 20,080,960 ريال قيمة شراء الوحدات تدفع على خمس دفعات سنوية تبدأ بعد ثلاثة سنوات، مشيرة إلى أن مدة العقد 8 سنوات.

ومن المتوقع تحقيق أثر إيجابي على الشركة ابتداء من 2025م الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري عن زيادة حصتها في صندوق بلوم للاستثمار العقاري -1 من 16% إلى 75%.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يهدف الصندوق إلى إنشاء مجمع سكني فاخر مكون من 315 شقة على مساحة 30,000 متر مربع في حي العارض شمال الرياض، علما بأن رخصة البناء صادرة.ونوهت بزيادة الحصة من خلال شراء عدد 32000 وحدة استثمارية تدفع على دفعات مؤجلة.وأفادت بأن قيمة العقد 20,080,960 ريال قيمة شراء الوحدات تدفع على خمس دفعات سنوية تبدأ بعد ثلاثة سنوات، مشيرة إلى أن مدة العقد 8 سنوات.ومن المتوقع تحقيق أثر إيجابي على الشركة ابتداء من 2025م