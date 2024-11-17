شكرا لقرائتكم خبر عن ”هيئة الطرق“: فتح الحركة المرورية على جسر نمران في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

إنجاز أعمال الصيانة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن فتح الحركة المرورية بجسر نمران في محافظة بيشة، بعد ارتفاع نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة الممتدة على الجسر بطول 1730 م، والذي يُعد امتدادًا لمدخل بيشة الغربي ويخدم القادمين من المنطقة الغربية والباحة وبلقرن ومراكز بيشة الغربية وجنوبها الغربي.يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتحقيق التنمية المستدامة.وأوضحت ”هيئة الطرق“ أنه تم إنجاز أعمال الصيانة في الجزء العلوي من الجسر، فيما تبقى بعض أعمال الصيانة في الجزء السفلي، مبينة أن نسبة الإنجاز في كامل أعمال الصيانة بلغت نحو 74 %.وأكدت أنها راعت في تنفيذه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي شملت أعمال السفلتة بطول 1064 م، والدهانات الأرضية بطول 1730 م، وما يقارب 865 علامة الأرضية، بالإضافة إلى الاهتزازات التحذيرية.وأفادت الهيئة أن الجسر سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزوارها من المناطق الأخر، كما يعزز تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق في رفع مستوى السلامة وتخفيف الكثافة المرورية.وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.إضافة إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق «IRAP»، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.