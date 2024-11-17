شكرا لقرائتكم خبر عن «جازادكو» تتلقى خطاب مطالبة من «الصناعي» لقرض «الريف لتكرير السكر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) إخطاراً رسميا من صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم، بشأن التزامها بالضمان بموجب اتفاقية القرض لشركة الريف لتكرير السكر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة القرض 672 مليون ريال، مشيرة إلى أن ضمان جازادكو 15% من قيمة القرض 100.8 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التسوية: 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار ، وفقا لما نصت عليه المادة (13) من قانون إيرادات الدولة.
وأوضحت أن الإجراءات التي تعتزم جازادكو اتخاذها: طلب التقييم العادل: إذ ستطلب رسمياً من مجلس إدارة شركة الريف لتكرير السكر إجراء تقييم عادل مستقل لأصول الشركةبالإضافة إلى ذلك، ستدعم جازادكو الجهود المبذولة لتحديد المشترين المحتملين لأصول الشركة للتخفيف الأثر المالي.
وأفادت بالدخول في المفاوضات: إذ في الوقت الحالي، ستتفاوض جازادكو مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لبحث خطة سداد عادلة ومقبولة للطرفين للوفاء بالالتزامات والضمانات.
وأشارت إلى أن جازادكو ستعمل على تقييم الأثر المالي لهذا الالتزام، وسيتم الإفصاح عن تأثير ذلك على القوائم المالية بعد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه على الفور.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة القرض 672 مليون ريال، مشيرة إلى أن ضمان جازادكو 15% من قيمة القرض 100.8 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التسوية: 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار ، وفقا لما نصت عليه المادة (13) من قانون إيرادات الدولة.
وأوضحت أن الإجراءات التي تعتزم جازادكو اتخاذها: طلب التقييم العادل: إذ ستطلب رسمياً من مجلس إدارة شركة الريف لتكرير السكر إجراء تقييم عادل مستقل لأصول الشركةبالإضافة إلى ذلك، ستدعم جازادكو الجهود المبذولة لتحديد المشترين المحتملين لأصول الشركة للتخفيف الأثر المالي.
وأفادت بالدخول في المفاوضات: إذ في الوقت الحالي، ستتفاوض جازادكو مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لبحث خطة سداد عادلة ومقبولة للطرفين للوفاء بالالتزامات والضمانات.
وأشارت إلى أن جازادكو ستعمل على تقييم الأثر المالي لهذا الالتزام، وسيتم الإفصاح عن تأثير ذلك على القوائم المالية بعد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه على الفور.