الاقتصاد

«الناقول»: شراء 8 شاحنات بقيمة 3.74 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن شراء 7 خلاطات خرسانة بالإضافة إلى (1 مضخة خرسانة) لزيادة القدرة الإنتاجية والبيعية لمصنع الخرسانة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة الصفقة تقدر بـ3.749 مليون ريال، مشيرة إلى أن البائع: شركة ساني العالمية للتنمية التجارية المحدودة.
وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة، عبر موارد الشركة الذاتية، مشيرة إلى أن أسباب الصفقة: التوسع بالأعمال من خلال زيادة القدرة الإنتاجية والبيعية.
ومن المتوقع ان يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة خلال الربع الرابع من العام 2024.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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