شكرا لقرائتكم خبر عن «الناقول»: شراء 8 شاحنات بقيمة 3.74 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن شراء 7 خلاطات خرسانة بالإضافة إلى (1 مضخة خرسانة) لزيادة القدرة الإنتاجية والبيعية لمصنع الخرسانة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ3.749 مليون ريال، مشيرة إلى أن البائع: شركة ساني العالمية للتنمية التجارية المحدودة.
وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة، عبر موارد الشركة الذاتية، مشيرة إلى أن أسباب الصفقة: التوسع بالأعمال من خلال زيادة القدرة الإنتاجية والبيعية.
ومن المتوقع ان يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة خلال الربع الرابع من العام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ3.749 مليون ريال، مشيرة إلى أن البائع: شركة ساني العالمية للتنمية التجارية المحدودة.
وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة، عبر موارد الشركة الذاتية، مشيرة إلى أن أسباب الصفقة: التوسع بالأعمال من خلال زيادة القدرة الإنتاجية والبيعية.
ومن المتوقع ان يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة خلال الربع الرابع من العام 2024.