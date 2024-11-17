رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق يسرائيل زيف: يجب توقيع اتفاق ينهي الحرب في لبنان دون إصرار على بنوده

أشار رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق يسرائيل زيف، الى انه "يجب توقيع اتفاق ينهي الحرب في لبنان دون إصرار على بنوده".
واعتبر زيف انه "لسوء الحظ لا يشعر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالحاجة للخروج للجمهور وشرح إلى أين نحن ذاهبون بعد 14 شهرا من الحرب"، مشيرا الى ان "عدد الجرحى الذين يفقدهم الجيش الإسرائيلي كل شهر في القتال مثير للقلق".
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