شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر فى دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة روجيريو ميكالى، اليوم الأحد، نظيره الجزائري فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب، والمقامة في الإسماعيلية.

مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر تقام فى الثامنة مساءً، وتنقلها شبكة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

وكان المنتخب افتتح مشواره فى التصفيات مساء الخميس الماضى، وخسر أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفراعنة الصغار للفوز اليوم من أجل التعويض واستعادة آمال التأهل، خاصة أن التصفيات تقام فى مصر وتحديدا بالإسماعيلية.

وأكد روجيريو ميكالى، أن المنتخب أدى مباراة جيدة أمام المغرب فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية رغم الخسارة 2-1، موضحا أن المنتخب يعانى من قلة الإعداد، حيث تسلم المنتخب منذ أقل من شهر.

وقال ميكالى فى تصريحات له، إن هدفه هو إعداد وتجهيز جيل جديد للكرة المصرية، مؤكداً أنه واثق من تحسن الأداء فى المباريات المقبلة أمام الجزائر وتونس وليبيا فى التصفيات.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب بعد استبعاد سليم طلب: عبد المنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال حارس، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى