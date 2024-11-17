الراعي: للذهاب الى المجلس النيابي وتحمّل المسؤولية بانتخاب رئيس للجمهورية فلا أحد يستطيع أن يحل محله

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال ترؤسه قداس الشكر في حريصا، لإعلان قداسة الأخوة المسابكين الموارنة الى ان "بشفاعة قديسي لبنان، نلتمس من الله خلاص لبنان من ويلات الحرب الدائرة فيه، وما تخلّف من قتلى وجرحى ودمار منازل ومؤسّسات وتهجير شعب آمن، حتى بلغ عددهم مليون ونصف المليون. ونلتمس من الله تحريك ضمائر المتسببين بعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنتين كاملتين، والذهاب إلى المجلس النيابيّ وتحمّل المسؤوليّة الوطنيّة المشرّفة بانتخاب الرئيس. فلا أحد يستطيع أن يحلّ محلّه، والمؤسّسات لا سيما الدستوريّة، وعلى الأخصّ المجلس النيابيّ ومجلس الوزراء، فاقدة صلاحيّاتها في هذا الظرف الدقيق".

وتوجّه بالشكر الى كل الذين يخدمون النازحين لكي يعوّضوا عليهم بالقليل من الكثير الذي فقدوه.