شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلس إدارة اتحاد الهوكى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:26 م

حسم أشرف فرحات رئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات قادمة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة، بالحصول على 7 أصوت مقابل 6 لمنافسه رامى بدر.

وفاز فى العضوية كل من، حاتم حسن وطارق عامر ومحمد درويش وتامر محمد حسنى وأحمد نعيم.

واكتمل النصاب القانونى بحضور 13 من أصل 13 لهم حق الحضور، فيما حضر أحمد خالد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء ممثلا عن الزمالك.

جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.



انتخابات الهوكي