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أدرعي زعم أن سلسلة الغارات على الضاحية استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله

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أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن "الجيش الاسرائيلي يواصل شن غارات قوية على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية".

وزعم أن " طائرات حربية لسلاح الجو، بتوجيه من هيئة الاستخبارات، شنّت سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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