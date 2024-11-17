أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن "الجيش الاسرائيلي يواصل شن غارات قوية على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية". وزعم أن " طائرات حربية لسلاح الجو، بتوجيه من هيئة الاستخبارات، شنّت سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي زعم أن سلسلة الغارات على الضاحية استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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