مقتل شخص وإصابة آخر باشتباكات بين مُسلّحين قبليّين في أبين 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن وأصيب آخر، اليوم الأحد، باشتباكات بين مُسلّحيين قبلييّن في مديرية أحور الساحلية، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن اشتباكات مُسلّحة اندلعت اليوم بين مُسلّحين من قبيلتي "آل الدولة" و"آل يسلم"، وسط السوق العام في مديرية أحور بمحافظة أبين.

وبيّن المصدر، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد المتسوقين يدعى "عادل عوض عقيل شبيع" وإصابة شخص آخر يدعى "عبدالله شكري الدولي"، بجروح بليغة.

ووفقا للمصدر، فإن الاشتباكات ناتجة عن قضية ثأر سابقة بين القبيلتين، مشيرًا إلى أن القتيل ليس له علاقة بقضية الثأر التي اندلعت بسببها الاشتباكات.