مأرب.. السلطات الصحية تسجّل وفاة وإصابة أكثر 1300 شخص بالكوليرا خلال 2024

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلنت السلطات الصحية بمحافظة مأرب، تسجيل 18 حالة وفاة وأكثر من 1300 حالة إصابة مؤكدة ومشتبهة بوباء الكوليرا في عموم مديريات المحافظة خلال العام الجاري 2024.

وقال مدير مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور أحمد العبادي، إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة و70 حالة إصابة مؤكدة و1280 حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا في عموم مديريات المحافظة منذ بداية العام الجاري.

واكد خلال تدشين الحملة التوعوية الصحية في أكثر من 100 مدرسة حول وباء الكوليرا، التي دشنها مكتب الصحة اليوم بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على أهمية تدشين هذه الحملة التوعوية في المدارس.

ودعا العبادي إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في مواجهة هذا الوباء القاتل والحد من تفشيه وانتشاره.

واشاد بدور متطوعي ومتطوعات التثقيف الصحي في المحافظة في تعزيز الوعي المجتمعي وتغيير بعض المفاهيم المغلوطة والممارسات والسلوكيات المجتمعية الخاطئة التي تنقل الكثير من الأوبئة والأمراض وتساهم في تفشيها وانتشارها في أوساط المجتمع.

وتهدف الحملة، لإيصال الرسائل الصحية حول وباء الكوليرا إلى طلاب المدارس ومن خلالهم إلى المجتمع، في إطار خطة مواجهة الوباء والحد من تفشيه وانتشاره بعد تسجيل عشرات الحالات المؤكدة وعشرات الحالات المشتبهة بالمحافظة.

وتستهدف الحملة 36 ألف طالباً وطالبة في 101 مدرسة في مديريات مدينة مأرب والوادي وحريب، لتوعيتهم بخطورة وباء الكوليرا وطرق انتقاله وكيفية التعامل معه والوقاية منه.

وينفذ الحملة على مدى 5 أيام، 90 متطوعا من متطوعي ومتطوعات التثقيف الصحي بالمحافظة، بإشراف المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي وتمويل من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ.