شكرا لبحثكم عن خبر سعيد عولقي يكتب عن التواهي وعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من حائط الكاتب الأستاذ/ سعيد عولقي

(الركن) هذه اللقطة من وسط التواهي في منتصف الستينات.. انظروا اليها جيداً..واذهبوا الى مكانها الان.. وقارنوا. !!

انا لا اكاد اصدق.. لكن الصور لا تعرف الكذب. !!

في الوسط طرف من المبنى الذي صار "المسرح الوطني"وقد بناه رجل الاعمال العدني ميرزا..وهو صاحب سينما بلقيس ايضاً.. وتحته دكاكين محملة بكل انواع البضائع.. وحوله تمشي وتنعطف يميناً حيث عمارة عبده حسين الادهل وشركة ادويته وصيدليته"الشرق" المشهورة..اذا توجهت يساراً امامك محلات بيجاكي حيث تباع ميكوموتو للؤلؤ الصناعي، وبعدها مكاتب شركات البيس للملاحة.. وتصل الى محل ميلودي كورنر، بيت النغم للاسطوانات.. ولبيع مسجلات اكاي.. وهذا الركن كله المواجه لشارع الهلال الشهير تباع في الدكاكين ارقى الماركات التجارية مستوردة للبيع من ارجاء العالم.. وفي كل يوم يشهد ميناء التواهي مئات سياح الباسنجر لا تمر سفنهم دون ان ينزلوا ليتسوقوا من دكاكين التواهي.. ويرافقهم للدلالة عيال ورجال بلادنا الشيب شندلرز.. وشب شب مراكب شندلله.. يامركب الهند ابو دجلين.. ياليتني كنت ربانك.. اعرف رجل اسمه حامد الربان من بحارة سفن الشحن والتفريغ عمل سنين هنا وزامل حسين المرفدي، الشيب شندلر والترجمان.. في التواهي تجد افضل الباعة من تجار اليمن.. وكل الخدمات متوفرة باليمين والشمال.. وفي التواهي مطعم الايطالي "ريكس" وفيه افضل انواع الاسباجيتي.. وفي التواهي اليوناني والفرنسي والانجليزي... والكيبتوني!! والكيبتوني منسوب الى كيب تاون في جنوب افريقيا وعندنا عائلة معروفة منهم اسمها بيت الكبتوني وعدنيون في بلاد الكوزموبوليتان العدنية.. وعندنا عائلة من مدغشقر ينتمي لها آل فقيه.. ومنهم حسن وحسين وفتحية الصغيرة..

اذا واصلت طريقك نحو جولد مور لن تخطيء المرور بالسيلرز كلوب.. تعال نحتسي زجاجتي كارلسبرج هنا ك قبل المضي نحو البحر..

لا تنس.. نحن في قلب الكوزموبوليتان.. مدينتنا العالمية.. انظر الى الصورة.. انظر جيداً..ولا تلمني اذا وجدتني احن الى الماضي