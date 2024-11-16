شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح مقر مؤسسة إبذار التنموية الثقافية في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

افتُتح اليوم في العاصمة عدن، مقر مؤسسة إبذار التنموية الثقافية، بحضور مدير عام مكتب الثقافة بعدن الأستاذ أحمد بن غودل، ورئيس الخلية الإنسانية بالمقاومة الوطنية عبدالله الحبيشي، وعدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن جهود المؤسسة لتعزيز النشاط الثقافي ودعم المشاريع التنموية التي تسهم في بناء المجتمع.

وعقب الافتتاح، عقد رئيس المؤسسة، الأستاذ فارس هرهرة، اجتماعاً مع طاقم المؤسسة وعدد من الناشطين لبحث الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الرابعة من مهرجان الشعوب والتراث الدولي.

وصرّح الأستاذ فارس هرهرة أن المهرجان يهدف إلى مد جسور التواصل بين الشعوب، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من مختلف المحافظات اليمنية وعدد من الدول، إضافة إلى عروض فنية وثقافية تُبرز الموروث الشعبي.

هذا، وتعمل مؤسسة إبذار التنموية الثقافية على إطلاق مبادرات ومشاريع تهدف إلى تعزيز دور الثقافة في التنمية الشاملة، وإبراز مكانة عدن كمحور للإبداع الثقافي والتراثي.