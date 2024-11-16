نساء السودان الهروب للموت أو الاستغلال

أدى صراع الجنرالات في السودان إلى أزمة لجوء ونزوح كبيرة أثرت بشكل خاص على النساء، اللاتي أصبحن يواجهن صعوبات كبيرة في العيش والاستغلال مقابل الحفاظ على حياتهن. مع تدفق مئات الآلاف إلى تشاد هربًا من الحرب الأهلية التي أودت بحياة الآلاف، تكافح منظمات الإغاثة لتقديم الدعم في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.

الاستغلال الجنسي

ويعد الاستغلال الجنسي أثناء الأزمات الإنسانية الكبيرة أمر مألوف، خاصة في مواقع النزوح. ولقد كافحت جماعات الإغاثة لفترة طويلة لمكافحة هذه القضية. وتشير هذه الجماعات إلى نقص التقارير من جانب النساء، وعدم وجود أموال كافية للاستجابة، والتركيز على توفير الضروريات الأساسية أولًا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها لا تنشر بيانات عن الحالات، مستشهدة بسرية الضحايا وسلامتهم.

وقال الخبراء إن الأشخاص الذين يسعون إلى الحماية لا ينبغي لهم أبدًا أن يتخذوا خيارات مدفوعة بالبقاء على قيد الحياة.

وقالت نيدي كابور، التي تعمل على منع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في سياقات الطوارئ، إن الاستغلال يمثل فشلاً عميقًا من جانب مجتمع المساعدات.

وذكر يواندي أوديا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في تشاد، إن الاستغلال الجنسي يشكل انتهاكًا خطيرًا. وقالت وكالات الأمم المتحدة إن معسكرات النزوح بها «مساحات آمنة» حيث يمكن للنساء التجمع، إلى جانب جلسات التوعية، وخط ساخن مجاني وصناديق ردود الفعل للإبلاغ عن الإساءة بشكل مجهول.

ومع ذلك، قالت العديد من النساء السودانيات إنهن لم يكن لديهن علم بوجود الخط الساخن، وقالت بعضهن إن استخدام الصناديق من شأنه أن يلفت الانتباه غير المرغوب فيه.

وقالت المرأة السودانية التي حملت طفلها حديث الولادة إنها كانت تخشى الإبلاغ خوفًا من أن يتم تسليمها للشرطة.

بلا حماية

وتؤكد بعض النساء والفتيات السودانيات أن الرجال، بما في ذلك أولئك الذين من المفترض أن يحمونهن مثل العاملين في المجال الإنساني وقوات الأمن المحلية، استغلواهن جنسيًا في مواقع النزوح في تشاد، وعرضوا عليهن المال وتسهيل الحصول على المساعدات والوظائف. ويشكل هذا النوع من الاستغلال الجنسي في تشاد جريمة.

حيث تحدثت ثلاث نساء مع وكالة AP في بلدة أدري بالقرب من الحدود السودانية. وشاركت طبيبة نفسية سودانية روايات سبع نساء وفتيات أخريات إما رفضن التحدث مباشرة مع مراسلة أو لم يعدن على اتصال بها.

وقالت دار السلام عمر، الطبيبة النفسية، إن جميع النساء السبع أخبرنها بأنهن وافقن على عروض الحصول على مزايا مقابل ممارسة الجنس بدافع الضرورة.

وأضافت أن بعضهن طلبن مساعدتها لأنهن أصبحن حوامل ولم يستطعن طلب الإجهاض في عيادة خوفًا من نبذهن من قبل مجتمعهن.

طلب التحقيق

وقال كريستوفر لوكيير الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود إن المنظمة ليست على علم بهذه الاتهامات وترغب في التحقيق فيها. وأضاف: «إن طلب المال أو ممارسة الجنس مقابل الحصول على الرعاية أو الوظيفة يشكل انتهاكًا واضحًا لالتزاماتنا السلوكية».

ولم تذكر منظمة أطباء بلا حدود عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها بين اللاجئين السودانيين في تشاد.

وفي العام الماضي، من بين 714 شكوى قدمت بشأن سلوك موظفي أطباء بلا حدود في مناطق عملها على مستوى العالم، تم تأكيد 264 حالة من حالات الإساءة أو السلوك غير اللائق بما في ذلك الاستغلال الجنسي وإساءة استخدام السلطة والتنمر، بحسب لوكير. وقال لوكير إن منظمة أطباء بلا حدود تعمل على إنشاء مجموعة من المحققين على المستوى العالمي لتعزيز قدرتها على ملاحقة الادعاءات.