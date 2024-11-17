مختبر التحاليل الطبية التابع للمركز الصحي بالجامعة اللبنانية انتقل موقتًا لشارع مستشفى الجعيتاوي

أشار مكتب الإعلام في الجامعة اللّبنانيّة، في بيان، إلى أنّ "نظرًا للظّروف الرّاهنة، يعلن مختبر التّحاليل الطبيّة التّابع للمركز الصّحي الجامعي في الجامعة اللبنانية، أنّه سيستقبل المرضى في موقعه الموقّت في شارع مستشفى الجعيتاوي- مقابل صيدلية الجعيتاوي/مبنى كنيسة مار يوسف- الطابق الأول، وفق الآتي:

- سحب الدم:

من الإثنين إلى الجمعة: بين الثّامنة صباحًا والثّانية بعد الظّهر.

يوم السّبت: بين العاشرة صباحًا والثّانية عشرة ظهرًا.

للتواصل: 03101746".