الدفاع المدني أعلن مهماته منذ الصباح: انتشال 5 شهداء في النبطية وإخماد حرائق بسبب غارات عدة

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "مهمّات العناصر المنفّذةمنذ صباح اليوم السّبت وحتّى السّاعة، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* ضاحية بيروت الجنوبيّة

- إخماد حريق مستودع و6 منازل في حارة حريك.

- إعادة فتح طريق بعد أن قُطع جرّاء غارة إسرائيليّة في منطقة بئر العبد.

- إخماد حريق مبنى في منطقة الكفاءات شارع ابو طالب

- إخماد حريق شقّة في مبنى على طريق المطار خلف المجلس الشيعي الأعلى.

- إخماد حريق مبنى سكني في منطقة الطيونة.

- إعادة فتح طريق بعد أن قُطع جرّاء غارة إسرائيليّة في منطقة الشياح.

- إخماد حريق منزل ومستودعين في منطقة الرويس.

- نقل جريحين من حارة حريك إلى مستشفى الرّسول الأعظم".

* محافظة الجنوب

- مزرعة مشرف:

إخماد حريق مبنى مؤلّف من أربعة طوابق.

- جويّا:

الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت منزلًا، دون تسجيل وقوع إصابات.

الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت منزلًا، دون تسجيل وقوع إصابات.

الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت حديقة منزل في منطقة الصياح.

- عيتيت:

إخماد حريق منزل.

- المجادل:

إخماد حريق منزل ومحل.

- مفترق معركة:

إخماد حريق ركام مبنى ومستوع أدوات صحيّة ومواد للطّلاء.

- حي السكنة- صور:

سحب جريحين من تحت الأنقاض ونقلهما إلى مستشفى جبل عامل. توازيًا، عمل عناصر الدّفاع المدني على إخماد حريق مبنى مؤلّف من طابقين.

نقل متطوّعَين في الدّفاع المدني إلى مستشفى اللّبناني الإيطالي، جرّاء تعرّضهما لضيق في التنفّس.

- مفترق العباسية:

سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى جبل عامل.

الكشف على موقع الغارات الإسرائيليّة الّتي استهدفت منطقة الرمالي والمدينة الصناعيّة والمساكن الشّعبيّة ومفترق العباسية، دون تسجيل وقوع إصابات.

- الرمادية:

انتشال جثمانَي شهيدين ونقلهما إلى مستشفى جبل عامل.

- صدّقين:

الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت منزلًا، دون تسجيل وقوع إصابات.

محافظة النبطية

- النبطية:

انتشال جثامين 5 شهداء من تحت الأنقاض، جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت مبنى سكنيًّا. توازيًا، أخمد عناصر الدّفاع المدني حريق مستودعات تابعة لبلديّة النبطية وخزّانات محروقات.

- كفرتبنيت:

سحب جريحين من تحت الأنقاض، ونقلهما الى مستشفى النجدة الشعبية.

* محافظة البقاع

- قضاء البقاع الغربي:

تأمين السّلامة العامّة ومعاونة عمّال الصّيانة في شركة "كهرباء لبنان"، لإعادة التيّار الكهربائي، بعد أن قُطع بسبب غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة سحمر.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".