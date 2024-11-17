الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة 50 هدفًا لـ"حزب الله" بالضاحية الجنوبية خلال الأسبوع المنصرم

ادّعى المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو شنّت سلسلة إضافيّة من الغارات على منطقة ​الضاحية الجنوبية​، استهدفت مقرّات قيادة لـ"​حزب الله​"، زاعمًا أنّ "خلال الأسبوع المنصرم، هاجم الجيش نحو 50 هدفًا في ضاحية بيروت الجنوبيّة".

وكان قد زعم أدرعي، منذ بعض الوقت، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو شنّت بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشّماليّة، سلسلة غارات على أهداف لـ"حزب الله" في منطقة صور في جنوب لبنان. من بين الأهداف المستهدَفة، مقرّات قيادة ومستودعات أسلحة ومبان عسكريّة وبنى إضافيّة".