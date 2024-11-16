تحقيق يكشف الدهاء الروسي في أوكرانيا

قامت روسيا بعمل خطة لإجبار أوكرانيا على إنفاق الموارد النادرة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على البنية التحتية الحيوية، حيث نجح مصنع عالي التقنية في وسط روسيا في إنشاء قوة جديدة مميتة لمهاجمة أوكرانيا عبر عدد صغير من الطائرات دون طيار شديدة التدمير محاطة بأسراب ضخمة من الطعوم الرغوية الرخيصة.

الهدف الزائف

وتهدف الخطة، التي أطلقت عليها روسيا اسم عملية الهدف الزائف، إلى إجبار أوكرانيا على إنفاق الموارد النادرة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك استخدام ذخائر الدفاع الجوي باهظة الثمن، وفقًا لشخص مطلع على إنتاج روسيا وخبير إلكترونيات أوكراني يصطادهم من شاحنته المجهزة خصيصًا.

ولا يمكن للرادار أو القناصة أو حتى خبراء الإلكترونيات تحديد الطائرات دون طيار القاتلة في السماء.

وإليك ما يجب أن تعرفه من التحقيق:

مزيج قاتل

وتشكل الطعوم غير المسلحة الآن أكثر من نصف الطائرات دون طيار التي تستهدف أوكرانيا، وما يصل إلى 75 % من الطائرات دون طيار الجديدة التي تخرج من المصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة ألابوغا في روسيا، وفقًا للشخص المطلع على إنتاج روسيا، والخبير الأوكراني في الإلكترونيات.

وأضاف هذا الشخص، أن نفس المصنع ينتج نسخة قاتلة بشكل خاص من طائرة «شاهد» دون طيار المسلحة برؤوس حربية حرارية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر نوفمبر، أمضت منطقة كييف 20 ساعة في حالة تأهب جوي، واختلط صوت الطائرات دون طيار مع دوي الدفاعات الجوية وطلقات البنادق.

وأطلقت روسيا، السبت، 145 طائرة دون طيار فوق أوكرانيا، بعد أيام قليلة من إعادة انتخاب دونالد ترمب، وهو ما أثار الشكوك حول الدعم الأمريكي لهذه البلاد.

التشويش الإلكتروني

ومنذ الصيف، تتحطم معظم الطائرات دون طيار أو يتم إسقاطها أو تحويل مسارها عن طريق التشويش الإلكتروني، وفقًا لتحليل وكالة أسوشيتد برس للإحاطات العسكرية الأوكرانية.

وأقل من 6 % منها تصيب هدفًا واضحًا، وفقًا للبيانات منذ نهاية يوليو. لكن الأعداد الهائلة تعني أن حفنة منها يمكن أن تتسلل كل يوم - وهذا يكفي ليكون قاتلًا.

مختبر المسيرات

وتعد منطقة ألابوغا في تتارستان، وهي مجمع صناعي يقع على بعد حوالي 1000 كيلومتر شرق موسكو، مختبرًا لإنتاج الطائرات دون طيار الروسية.

وتم إنشاؤه في الأصل في عام 2006 لجذب الشركات والاستثمار إلى تتارستان، وتوسع بعد غزو أوكرانيا عام 2022 وتحولت بعض القطاعات إلى الإنتاج العسكري، مضيفة مباني جديدة وجددت مواقع قائمة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي حللتها الوكالة.

وفي مقاطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، روج المصنع لنفسه باعتباره مركزًا للابتكار. لكن ديفيد ألبرايت من معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن قال إن الغرض الحالي لشركة ألابوغا هو إنتاج وبيع الطائرات دون طيار لوزارة الدفاع الروسية.

التعديلات المرعبة

وقال شخص مطلع على إنتاج الطائرات دون طيار الروسية، إن أكثر التعديلات رعبا لطائرة شاهد التي تم تصميمها حتى الآن في المصنع مسلحة بقنابل حرارية، والمعروفة أيضًا باسم القنابل الفراغية.

وبحسب الشخص المطلع على إنتاج الطائرات دون طيار الروسية، فإن خطة تطوير الطائرات دون طيار غير المسلحة في ألابوغا تم تطويرها في أواخر عام 2022. وقال الشخص، الذي وافق على التحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن إنتاج الطائرات دون طيار بدأ في وقت سابق من هذا العام. والآن ينتج المصنع حوالي 40 طائرة دون طيار غير مسلحة يوميًا، وحوالي 10 طائرات مسلحة، وهي أكثر تكلفة وتستغرق وقتًا أطول في الإنتاج.

القنبلة الفراغية

ومن وجهة نظر عسكرية، تعتبر القنابل الحرارية مثالية لملاحقة الأهداف الموجودة إما داخل المباني المحصنة أو في أعماق الأرض. فهي تخلق دوامة من الضغط العالي والحرارة تخترق الجدران الأكثر سمكًا، وفي الوقت نفسه تمتص كل الأكسجين في طريقها.

وإن طائرات ألابوغا الحرارية دون طيار مدمرة بشكل خاص عندما تضرب المباني، لأنها محملة أيضًا بمحامل كروية لتسبب أقصى قدر من الضرر حتى بعد الانفجار شديد الحرارة.

وقال سيرهي بيسكريستنوف، الخبير الأوكراني في مجال الإلكترونيات والمعروف على نطاق واسع باسم فلاش، الذي تم تجهيز شاحنته العسكرية السوداء بأجهزة تشويش إلكترونية لإسقاط الطائرات دون طيار، إن المواد الباريومية استخدمت لأول مرة خلال الصيف، ويقدر أنها تشكل الآن ما بين 3 % و5 % من جميع الطائرات دون طيار.

وتتمتع هذه القنابل بسمعة مخيفة بسبب آثارها الجسدية حتى على الأشخاص الذين حوصروا خارج موقع الانفجار الأولي: انهيار الرئتين، وسحق مقل العيون، وتلف الدماغ، وفقا لآرثر فان كولر، الخبير في القانون الإنساني الدولي في جامعة فورت هير في جنوب إفريقيا.

إن تكلفة طائرة دون طيار غير مسلحة أقل كثيرًا من تكلفة طائرة دون طيار مسلحة من طراز «شاهد» والتي تقدر بنحو 50 ألف دولار أمريكي، وهي تشكل جزءًا ضئيلًا من تكلفة صاروخ دفاع جوي غير مكلف نسبيًا. ويسمح طُعم واحد مزود بكاميرا بث مباشر للطائرة بتحديد موقع الدفاعات الجوية الأوكرانية ونقل المعلومات إلى روسيا في اللحظات الأخيرة من عمرها الميكانيكي. وأصبحت أسراب الطائرات حقيقة محبطة بالنسبة للأوكرانيين.

أبرز النقاط المختصرة من التحقيق:

خطة روسية جديدة:

روسيا تستخدم طائرات دون طيار غير مسلحة كطُعم لإجبار أوكرانيا على إنفاق مواردها الدفاعية الثمينة.

هدف العملية:

استنزاف الذخائر الأوكرانية باهظة الثمن والحفاظ على البنية التحتية عبر طائرات دون طيار بأسعار زهيدة.

التشويش الإلكتروني:

معظم الطائرات دون طيار تُحبط عن طريق التشويش الإلكتروني، رغم نجاح القليل منها في تحقيق أهدافها.

إنتاج مكثف:

مصنع ألابوغا في روسيا ينتج مزيجًا من الطائرات المسلحة وغير المسلحة، ويُعتبر مركزًا لإنتاج الطائرات دون طيار.

تعديلات مدمرة:

تطوير طائرات دون طيار مسلحة بقنابل حرارية تسبب أضرارًا جسيمة للمباني والأفراد.

التكلفة والمزايا:

الطائرات غير المسلحة أقل تكلفة بكثير من المسلحة وتُستخدم للاستطلاع ونقل المعلومات إلى روسيا.