الجميّل: بعد انتهاء الحرب ستكون الانتخابات البرلمانية المبكرة ضرورية ولا شيء يمكن تحقيقه في وجود ميليشيا مسلحة

اشار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، في حديث لصحيفة "LOrientLeJour"، الى "ثلاث رسائل مهمة خلال الجولة الديبلوماسية، هي الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار فاستمرار الحرب يعني تدمير لبنان وتفاقم التوترات الداخلية، من دون أن يعني وقف النار تعزيز سيطرة المليشيات. والتمسك بالسيادة المطلقة للدولة ونزع سلاح جميع الميليشيات المسلحة. وضرورة التوصل الى حل شامل وإعادة بناء لبنان بمشاركة الجميع مع تجنب تكرار أخطاء الماضي وتحميل المجتمع الشيعي ثمن سياسات حزب الله".

ورأى أن "بعد انتهاء الحرب ستكون الانتخابات البرلمانية المبكرة ضرورية للسماح للبنانيين بما في ذلك المجتمع الشيعي، بإعادة انتخاب ممثليه"، لافتا الى ان "كما يمكن أن يكون تنفيذ اتفاق الطائف مع تصحيح الثغرات فيه نقطة انطلاقة خاصةً في ما يتعلق باللامركزية، وإنشاء مجلس شيوخ، ونزع سلاح الميليشيات".

وشدد على أنه "من المهم ألا يشعر أحد في لبنان بالتهميش. يجب أن نعالج مخاوف المسيحيين، والسنة، والشيعة، والدروز. كل شيء يبدأ بتنفيذ مبدأ المساواة بين المواطنين. لا شيء يمكن تحقيقه في ظل وجود ميليشيا مسلحة تُشوّه النظام بأسره".