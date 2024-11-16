حالة مطرية على بعض المناطق بدءا من الأربعاء المقبل

أكد المركز الوطني للأرصاد أن بعض مناطق المملكة ستشهد حالة مطرية بدءا من الأربعاء المقبل. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد فرصة ظهور سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة الكرمة مع فرصة ظهور الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



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