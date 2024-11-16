تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد

أعلنت إدارات التعليم في مناطق المملكة عن بدء تطبيق نظام الدوام الشتوي يوم غد الأحد وبالتزامن مع عودة طلاب وطالبات التعليم العام لمقاعد الدراسة.
يأتي ذلك لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، من خلال مراعاة الظروف المناخية مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق الاستقرار الدراسي.
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