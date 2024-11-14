شكرا لبحثكم عن خبر الدكتوراة في الاعلام بامتياز مع مرتبة الشرف الاولى للصحفي علي سالم بن يحيى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

القاهرة :

حصل الصحفي والإعلامي علي سالم بن يحيى على درجة الدكتوراه فى الإعلام تخصص الصحافة ، من كلية الاداب جامعة المنصورة بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ، عن أطروحته بعنوان : ” أطر المعالجة الإعلاميةللخطاب الصحفي للقضايا السياسية وتشكيلات اتجاهات الجمهور نحوها. دراسة تطبيقية ” ، والتى أشرف عليها كلاً من : الاستاذ الدكتور عبدالهادي النجار أستاذ الصحافة بقسم الاعلام بكلية الاداب جامعة المنصورة والدكتورة إيمان شكري عبدالحميد مدرس الصحافة بقسم الاعلام كلية الآداب جامعة المنصورة

وناقشت الرسالة وحكمت على صلاحيتها لجنة مشكلة من كل من : الاستاذ الدكتور عبدالهادي النجار استاذ الصحافة قسم الاعلام بكلية الاداب جامعة المنصورة رئيسا ومشرفا والأستاذة الدكتورة ندية عبدالنبي القاضي أستاذ الصحافة عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية عضوا ومناقشا والأستاذ الدكتور مجدي الداغر أستاذ الصحافة بقسم الاعلام كلية الآداب جامعة المنصورة عضوا ومناقشا

وكشفت نتائج الدراسة – فيما يتعلق باطر المعالجة الإعلامية للخطاب الصحفي للقضايا السياسية في الصحف الحكومية والاهلية –

وكانت المناقشة قد تمت وقائعها بقاعة المؤتمرات بكلية الاداب جامعة المنصورة، وحضرها نخبة من الصحفيين والباحثيين وزملاء الباحث .