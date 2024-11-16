قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم يحمل الجنسية اليمنية لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها بسكب مادة حارقة عليه وطعنه بسلاح أبيض ما أدى لوفاته. ووفقاً لحساب الأمن العام على منصة "إكس" فإن الجاني قام بسكب مادة "الأسيد" الحارقة على المعتدى عليه وطعنه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته نتيجة خلاف بينهما. وجرى إيقاف مرتكب الجريمة واتخذت الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.