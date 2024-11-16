خدمات قضائية للجهات الحكومية

واستعرض الديوان، خلال الورشة، عددًا من المواد والشروح عن البوابة، وآليات الاستفادة من خدماتها، للاستفادة من استفسارات ومرئيات ومقترحات المشاركين وممثلي الجهات القانونيين لتطوير خدمات البوابة وإجراءاتها في سبيل تيسير الأعمال وتجويدها.
وتعمل بوابة الجهات الحكومية بالتكامل مع المنصات الرقمية التابعة لديوان المظالم كمنصة «معين» الرقمية و«تنفيذ» الإدارية، لتتيح للجهات الحكومية وممثليها جميع الخدمات القضائية بشكل رقمي، التي تجاوز عدد ممثلي الجهات الحكومية في آخر إحصاءات لها 850 ممثلًا عن قرابة 350 جهة؛ تعزيزًا لمبادرات الحوكمة من خلالها.
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