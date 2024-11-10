شكرا لقرائتكم خبر عن عمال تجميل الجيزة وقومى المرأة يطالبون بتضمين لقاحات كورونا في حزم التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال ، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه مختار أبو الفتوح نائب رئيس اتحاد محلى نقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية بهيئة التجميل أن السعى الجاد لتنمية صحة الإنسان بداية جديدة تسهم فى إحداث نقلة نوعية فى ترسيخ قيم الإنسانية وبناء الأمم وركيزة أساسية لتحقيق تقدم شامل وتنمية مستدامة.

أشار إلى ضرورة الاستثمار فى بناء أنظمة صحية من حيث توظيف وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية مع بناء الثقة في الخدمات المقدمة عبر مراكز الصحة المجتمعية من خلال إنشاء نظم فعالة للمراقبة والمتابعة وإعداد الدورات والندوات والمؤتمرات بشكل دورى وتعزيز مطلب اعتماد تضمين لقاحات " كورونا' في حزم التطعيم والتحصينات وصولا لصحة افضل لكل المصريين وبحاصة الاطفال.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لتنمية صحة الانسان برعاية شفيق جلال حسن رئيس مجلس ادارة هيئة نظافة وتجميل الجيزة والتىنظمتها نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية ممثلة فى اللجنة النقابية لهيئة نظافة وتجميل الجيزة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة.

تابعت : ماجدة محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة منوهة إلى كيفية تحسين الرعاية الصحية الأولية عن طريق الاستعداد للجوائح المستقبلية وهو هدف قومى يساهم المجلس القومى للمراة به، مؤكدة دعم المرأة بكافة المجالات وفى الألوليات الجوانب الصحية لدرء المخاطر استهدافا لتنظيم نمط حياة الأسر وإعادة بناء التنمية البشرية وتوظيف قدراتها نحو الاستخدام الأمثل لها وتعزيز دوافع تنميتها لمواكبة المتغيرات السريعة للحركة الصناعية والتجارية عالميا وهو ما يتطلب ثرءا صحيا، مشيرة إلى أنه من ضمن أهداف مبادرة بداية التى تشارك بأعمالها ١٨ وزارة وهيئة منها المجلس القومى للمرأة اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها وتوزيع الادوار بما يتلائم والمقوم البشري اللازم من اجل غد افضل لكل مصر.

وأشارت د. أسماء حكيم عضو المجلس القومى للمراة بالجيزة ان مبادرة بداية جديدة فى مجال بناء الانسان مشروع قومى بالغ الأهمية وهو محور رئيسى فى اجندة " حياة كريمة ' لكل المصريين، مؤكدة أن بناء جَسور الثقة بين المواطنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الوطنية أمراً لا بد منه مقترحة انشاء بنك الكترونى للمعلومات الطبية السليمة بإشراف وزارة الصحة كى تكون البوابة الرئيسية المتاحة لتوفير بيئة صحية آمنة لكل المصريين بكل الفئات.

وذهبت سحر محمود عضو المجلس القومى بالجيزة إلى ان مثلث تعظيم القيمة المضافة لمبادرة ابدأ يكون من خلال المتابعة الاستراتيجية لصحة الاطفال من بدء الميلاد مرورا بكل الاعمار مشيرة إلى بناء أنظمة صحية مرنة كمكون رئيسى لتحسين الرعاية الصحية الأولية مما يساعد فى تحقيق الوقاية من عوائد الجوائح التي قد تضرب مستقبل الاوطان.

وأكدت رنيه نجيب عضو المجلس القومى للمراة ان تنمية صحة الانسان فى كافة الاتجاهات مبدا اساسى يؤدى إلى احداث نمو بشكل مستقر وتحقق الامان المجتمعى الذى تزدان به الامم وتتقدم واصفة مبادرة بداية بالفخمة لكونها تعمل على ترسيخ المفاهيم االقائمة على سعادة الانسانية .

وشددت سامية أحمد أمين صندوق اللجنة النقابية بهيئة نظافة وتجميل الجيزة على أهمية رفع مستوى الوعي في المجتمعات العمالية حول أهمية الصحة الجيدة التى تسبب الرفاهية الاجتماعية مشيرة إلى ان الحصول على خدمات رعاية صحية جيدة أصل مستدام يعمل التنظيم النقابى على تعزيزه خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا وهم كبار السن والنساء والأطفال.