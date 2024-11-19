سقوط إصابات جراء غارة إسرائيلية من دون إنذار استهدفت مبنى سكنيًا في الشياح ودمّرَته

أغارت طائرة مسيّرة إسرائيليّة فجر اليوم، ومن دون إنذار مُسبَق، مستهدفةً مبنى سكنيًّا مؤلّفًا من أربع طبقات في شارع المصبغة بمنطقة ​الشياح​ في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، ما أدّى إلى تدميره بشكل كامل، وسقوط عدد من الإصابات.

وكان قد علق عدد من الأشخاص تحت الرّكام، قبل أن تتمكّن فرق الإنقاذ الّتي واجهت صعوبات في الوصول إلى الموقع المستهدَف نتيجة انهيار هيكل المبنى، من انتشالهم.