هيفا وهبي بإطلالة جمعت بين العصرية والأناقة.. هكذا نسقتها

ميرنا وليد - بيروت - حضرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي حفلاً خاصاً في باريس لـ Le Boutin By David LaChapelle.

وإختارت هيفا وهبي لهذه المناسبة إطلالة مزجت بين الأناقة والعصرية، وشاركت الجمهور مقطع فيديو وثق لوكها.

وظهرت هيفا وهبي مرتدية بلايزر باللون الأسود Over sized، مزينة من الكتف برسمة ريش من الكريستال، والبلايزر من دار David Koma للأزياء وسعرها 268 ألف جنيه مصري، ونسقت معها حقيبة Christian Louboutin وسعرها 190 ألف جنيه مصري، وانتعلت حذاء جينز عالياً سعره 130 ألف جنيه مصري، ليكون إجمالي سعر الإطلالة 588 ألف جنيه.

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