وول ستريت جورنال: جيش إسرائيل عثر على أسلحة روسية في مخازن حزب الله بالجنوب

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن الجيش الإسرائيلي عثر على أسلحة روسية الصنع في مخازن "حزب الله" في جنوب لبنان.

وأوضحت أن "من بين الأسلحة المصنعة في روسيا صواريخ مضادة للدبابات، تم إرسالها في السنوات الأخيرة إلى لبنان عبر سوريا التي كانت تتلقى أسلحة روسية لسنوات".

وأشارت إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تأكيد تدفق الأسلحة الروسية الصنع إلى الحزب، حتى كانت قواتها على الأرض في جنوب لبنان.