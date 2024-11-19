حزب الله: استهدفنا تجمعين لجنود العدو في مستوطنتي المنارة وكفار بلوم

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخيّة".

وفي بيان اخر، اعلن الحزب انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفار بلوم، بصليةٍ صاروخيّة".