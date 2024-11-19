شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصى بتشكيل لجنة لإعادة بناء الصالة المغطاة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية ووزارة التخطيط لإنهاء إجراءات إزالة المباني بالصالة المغطاة باستاد الاسكندرية وإعادة بناؤها طبقًا لمواصفات وشروط الاتحادات الرياضية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامح عبد الحميد، بشأن غلق الصالة المغطاة بإستاد الإسكندرية، بحضور النائب نشأت العمدة امين سر اللجنة ، ومحمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب .

واكد النائب مقدم طلب الإحاطة أن الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية مغلقة منذ عشرات السنوات ولم يتم تجديدها أو افتتاحها أو الاستفادة منها على الرغم من صرف مئات الألوف عليها دون جدوى.



ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الابياري -مدير عام الانشاءات الرياضية بوزارة الشباب أن الرأي الفني اوصي عدم جدوى ترميم الصالة المغطاة بإستاد مدينة الإسكندرية مع التوصية بقيام وزارة الشباب والرياضة بدرج الصالة ضمن خطة تطوير الصالات الرياضية بالإزالة والإنشاء الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية للأسباب الأتية منها عدم مطابقة الصالة لشروط الجديدة لاتحادات كرة السلة وكرة الي مقاس الملعب- المنطقة المحيطة بالملعب مناطق الإحماء– مناطق تغيير الملابس) الى أن جانب تكلفة ترميم الصالة أعلي من تكلفة الإنشاء الجديد لصالة مماثلة فضلا عن أن العناصر الإنشائية للمباني بحالة متهالكة وجميع أعمال الكهروميكانيكية متهالكة وتحتاج إلى رفع تغيير.



وأوصت اللجنة بارسال خطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة إلى المكتب الاستشاري والهندسي بالكلية الفنية العسكرية كأحد الاستشاريين للوزارة لإعداد المقايسة والتكاليف الخاصة بالصالة المغطاة بالإسكندرية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن وقف مركز شباب المنشية البحرية وعدم تخصيص الأرض أسفل كوبري المنشية البحرية لحل مشكلة المنطقة المحرومة من مراكز الشباب والأندية.

أفادت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بأن مركز شباب المنشية البحرية مشهر بمديرية الشباب والرياضة تحت رقم 1 لسنة 1976 بمقره الكائن بقرية المنشية البحرية وتم رفع دعوى قضائية بإلغاء قرار الدمج، وعرض العديد من المكاتبات على الجهة الإدارية المركزية لمراكز الشباب والهيئات من قبل المديرية والطلبات المقدمة من النائب أبو العباس فرحات لاعتبار مركز شباب المنشية البحرية مركز شباب نوعي في ضوء صدور قرار وزير الشباب والرياضة رقم 41 لسنة 2019 والمتضمن تحويل مراكز الشباب إلى مراكز شباب نوعيه استثناء من المساحات المقررة لإقامة مراكز شباب على أن تقتصر تلك المراكز على الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والخدمات المجتمعية.

- واوضحت انت صدر قرار حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (18623) لسنة 66ق المقامة بطلب إلغاء قرار الدمج واعتباره كأن لم يكن وبذلك أصبح قرار الدمج نهائي وواجب النفاذ وفقد المركز لمقومات الإشهار الواردة بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وتعديلاته بشأن شروط الإشهار، وذلك لعدم وجود قرار تخصيص (لعدم تحديد جهة الولاية على الأرض) أو عقد ملكية، بالإضافة إلى عدم صلاحية الأرض أسفل الكوبري لإنشاء مبنى إداري أو ممارسة الأنشطة الرياضية، لأن المساحة عبارة عن 6 باكيات مساحة الباكية 20×20م بارتفاع من 2 متر إلى 4 متر.

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة ومديرية النقل والطرق والكباري والنائب وما يترأي للمحافظ لضمه إلى اللجنة لإعادة اشهار وفتح مركز شباب المنشية البحرية.