شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: عصابات منظمة تسرق مساعدات غزة وتعمل بحرية بمناطق سيطرة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولي منظمات إغاثة، ان عصابات منظمة تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، وأن هذه العصابات قتلت واختطفت سائقى شاحنات مساعدات بمحيط معبر كرم أبو سالم.

وتابعت الصحيفة أن أعمال النهب أصبحت العائق الأكبر أمام توزيع المساعدات بالجزء الجنوبي من غزة، موضحة أن السلطات الإسرائيلية رفضت معظم الطلبات باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل في غزة، ورفضت مناشدات بالسماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات.

