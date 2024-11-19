شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Digital Wellbeing.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

حصل تطبيق Digital Wellbeing على ميزة جديدة للتذكير بوقت استخدام الشاشة، و تم تصميم هذه الميزة لمساعدة المستخدمين على قضاء وقت أقل في استخدام التطبيقات المشتتة للانتباه.

وبدلاً من منع المستخدمين من استخدام التطبيق، فإنه يذكرهم بلطف عندما يقضون وقتًا أطول مما ينبغي عليه.

وتم رصد هذه الميزة لأول مرة في تفكيك تطبيق Digital Wellbeing الشهر الماضي ، وقد بدأت الآن في الظهور لبعض المستخدمين ، وقد أجرت Google بعض التغييرات على الميزة منذ التقرير السابق، وهي الآن تسمى Screen time reminders بدلاً من Mindful Nudge.

تظهر هذه الميزة إشعارًا على شكل حبة دواء في أعلى الشاشة بعد استخدام أحد التطبيقات المحددة لفترة طويلة، سيعرض الإشعار مقدار الوقت الذي أمضيته على التطبيق، مما يدفعك إلى إغلاق التطبيق والاستفادة من وقتك بشكل أفضل.

ويمكنك تفعيل الميزة على هاتفك بالانتقال إلى خيار تذكيرات وقت الشاشة الجديد في إعدادات الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية ، وقم بتفعيل خيار استخدام التذكيرات في الصفحة التالية وحدد التطبيقات التي تريد رؤية التذكيرات الخاصة بها لإعداد الأمور.

وستعرض لك الميزة بعد ذلك تذكيرًا تلقائيًا عندما تقضي وقتًا طويلاً على أحد التطبيقات المحددة.

وتعد هذه الميزة الجديدة إضافة مرحب بها إلى تطبيق Digital Wellbeing ، ويمكنها مساعدة المستخدمين على أن يصبحوا أكثر وعيًا بالوقت الذي يقضونه على هواتفهم.

ويمكن أن يساعدهم هذا في اتخاذ خيارات أفضل حول كيفية قضاء وقتهم والتطبيقات التي تميل إلى إهدار الوقت.

وعلى الرغم من أن تطبيقات Digital Wellbeing تقوم بذلك بشكل عام، فإن حقيقة أن هذا لا يمنعك تمامًا من استخدام التطبيقات، بل يدفعك بلطف إلى التقليل بدلاً من ذلك ويعد تنفيذًا مختلفًا.