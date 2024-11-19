شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتسبب فى تراجع حصلة أبل فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت المعلومات حول استخدام الهواتف الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي من الصين المعركة الكبيرة التي ستخوضها شركة Apple عندما تطلق Apple Intelligence هناك، وإلى أي مدى ستؤدي التأخيرات الطويلة إلى خسارة حصتها في السوق في مساحة تنافسية شرسة.

وتسيطر عدد من شركات الهواتف الأخرى على سوق الهواتف الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي في الصين، حيث بلغت حصة هذة الشركات نحو 61.7٪ معًا بعيدا عن أبل.

ولا تظهر شركة Apple في أي مكان في البيانات، وأعلنت الشركة عن منصة Apple Intelligence AI في يونيو، ووضحتها بمزيد من التفصيل مع سلسلة iPhone 16 في سبتمبر، لكن الإصدار الرسمي الأول لم يصل حتى iOS 18.1.

وحتى الآن، لا تزال بعض الميزات متاحة فقط في الإصدارات التجريبية، ولا تتمتع جميع المناطق حتى بإمكانية الوصول إلى الميزات الأساسية لـ Apple Intelligence، ويشمل ذلك الصين، حيث تواجه Apple مشاكل تنظيمية.

ولإطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصين، تحتاج شركة أبل إلى موافقة الحكومة، ويبدو أنها يجب أن تقدم قدرًا كبيرًا من المعلومات حول كيفية عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بها للحصول على الموافقة، بدءًا من كيفية تدريب أنظمتها وحتى اجتياز تقييمات الأمان.

وتستخدم شركة أبل إنتليجنس مساهمات من ChatGPT، كما قامت شركة OpenAI بحظر الوصول إلى برامجها من الصين، ما أدى إلى المزيد من المشكلات.

بالنسبة لشركة أبل، هذا يعني إما الابتعاد عن أكبر سوق لها في الخارج أو إنشاء نسخة منفصلة خاضعة للرقابة من مساعدها الذكي"، هذا ما ورد في تقرير حول كيفية تأثير هذا على أعمال أبل في الصين ، و من الواضح من بيانات حصة السوق أن منافسيها يستخدمون الذكاء الاصطناعي كوسيلة لدفع المبيعات، ومن الواضح أن المشترين يبحثون عن الوظيفة أيضًا.

وقالت شركة IDC لشبكة CNN Business : "يتوقع المستهلكون الصينيون أن تحتوي هواتفهم المتميزة على أحدث وظائف الذكاء الاصطناعي وقد يترددون في إنفاق أكثر من 1000 دولار على أجهزة لا تحتوي على جميع ميزات الذكاء الاصطناعى.

فى نهاية شهر أكتوبر، زار الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك الصين واجتمع مع رئيس وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ولكن ليس من المؤكد ما إذا كان قد تمت مناقشة إصدار Apple Intelligence في الصين.

ولا تزال أبل تحتل المركز الثاني في السوق الصينية، حيث يعمل iPhone 16 بشكل مشابه لجهاز iPhone 15، وفقًا لبحث من IDC ، ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن التقرير أظهر انخفاضًا عامًا لشركة أبل عن العام الماضي، عندما أظهرت شركات هواتف أخرى رائدة السوق وتحقق تحسنًا كبيرًا. ومع ذلك، تخطط أبل لحل مشكلة Apple Intelligence في الصين، ومن المرجح أن يحدث ذلك قريبًا.