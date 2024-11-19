شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ثلاثية جنوب أفريقيا تعلن تأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

حسم المنتخب الأولمبى التأهل لنهائيات كرة القدم للرجال فى أولمبياد طوكيو 2021، بعد وصوله للمباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر 2019، بعدما كانت آخر مشاركة للفراعنة الصغار فى أولمبياد لندن 2012، وفيها نجح محمد صلاح وزملاؤه بالوصول لربع نهائى البطولة.

ووصل الفراعنة الصغار لدورة طوكيو 2021 بقيادة مدربه المتميز شوقى غريب بعد الانتصار بنتيجة 3-0 على جنوب أفريقيا، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتى أقيمت فى مصر.

وسجل قائد الفريق رمضان صبحى الهدف الأول فى اللقاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبد الرحمن مجدى الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 84 و89، ليقود منتخب بلاده لنهائى البطولة الأفريقية، وإلى دورة الألعاب الأولمبية.

كما توج منتخب الفراعنة بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما عقب فوزه على منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف ، وامتدت المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي شوطين إضافيين، في النسخة الثالثة التي تستضيفها مصر.

وفتح منتخب الفراعنة الشاب أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق لاعبه كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال في الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين. وفي الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني، نجح قائد المنتخب المصري رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني الذي منح مصر كأس البطولة.