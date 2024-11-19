شكرا لقرائتكم خبر عن غارة إسرائيلية على منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية دون إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجددت فجر اليوم الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وسائل إعلام، إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية دون إنذار.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، أن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على حي رأس النبع في العاصمة بيروت، أمس الأحد، بلغت 7 شهداء من بينهم امرأة، وإصابة 16 آخرين بجروح.



وأشارت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى أن الغارة الإسرائيلية على منطقة مار الياس ببيروت، مساء أمس، أدت إلى استشهاد 3 أشخاص من بينهم امرأة وإصابة 29 آخرين بجروح، في حصيلة نهائية.



وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزل في بلدة معركة بقضاء صور في محافظة الجنوب، ما أدى إلى تدميره، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض لوجود إصابات.