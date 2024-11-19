مقتل 8 جنود واختطاف 7 شرطيين في هجومَين منفصلين في شمال غرب باكستان

قُتل ثمانية جنود واختُطف سبعة شرطيّين، في هجومَين وقعا مساء الإثنين في شمال غرب ​باكستان​، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشّرطة والاستخبارات وكالة "فرانس برس".

وأشار ضابط في الاستخبارات للوكالة، إلى "مقتل ثمانية جنود وتسعة مهاجمين وإصابة سبعة آخرين، في الهجوم الّذي نفّذه مسلّحون استهدفوا نقطة تفتيش لحرس الحدود، في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا الجبلي المتاخم لأفغانستان"، مبيّنًا أنّ "تبادل إطلاق النّار بين الجانبين استمرّ ساعات عدّة".

وأعلنت حركة "طالبان" الباكستانيّة مسؤوليّتها عن هذا الهجوم، موضحةً أنّها شنّته ردًّا على مداهمة قامت بها قوّات الأمن واستهدفت أحد مقاتليها.

من جهة ثانية، كشف ضابط كبير في الشّرطة، عبر "فرانس برس"، عن أنّ في هجوم منفصل، "حاصر مسلّحون نقطة تفتيش للشّرطة في منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا أيضًا، واستولوا على أسلحة الشّرطة، وتمّ اختطاف سبعة شرطيّين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

ولم تعلن أيّ جهة في الحال مسؤوليتها عن هذا الهجوم.