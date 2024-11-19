شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتصميم استثنائي وكاميرا مميزة.. تعرف على مواصفات هاتف iPhone SE 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساؤلات عديدة حول مواصفات هاتف آيفون الجديد iPhone SE 4، المقرر طرحه في 2025، حيث تعود سلسلة SE بعد 3 سنوات، حيث تم إطلاق iPhone SE 3 في مارس 2020، لكن هذه المرة، فمن المتوقع أن يأتي بـ iPhone SE 4 ترقيات كبيرة على سابقه.

تعرف على تصميم هاتف iPhone SE 4

ومن المتوقع أيضًا أن يكون الهاتف هو الجهاز الأكثر تكلفة لتوفير ذكاء Apple ، فلم يتم الإعلان عن تفاصيل الإطلاق الرسمية بعد، ويحتفظ iPhone SE 4 منذ انطلاقه في 2020، بتصميم iPhone 8 الكلاسيكي، والذي يتميز بشاشة LCD مقاس 4.7 بوصة وزوايا مستديرة وزر الصفحة الرئيسية المميز.

ومن المتوقع أن ينحرف iPhone SE القادم عن هذا التقليد التصميمي، ليتبنى الطراز الجديد الجماليات الحديثة لجهاز iPhone 14، بما في ذلك شاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، وحواف مسطحة.

مواصفات كاميرا iPhone SE 4

وتذهب التسريبات بأن الهاتف سيظل مزودًا بكاميرا خلفية واحدة، فمن المتوقع أن تتطابق الشاشة نفسها مع لوحة OLED لجهاز iPhone 14، مع مكونات مقدمة من BOE وLG Display.

أما نظام الكاميرا في iPhone SE 4 ، فمن المتوقع أن يأتي بكاميرا خلفية واحدة، بما يتماشى مع مكانته كخيار مناسب للميزانية، فمن غير المرجح أن يتبنى إعداد الكاميرا المزدوجة للحفاظ على انخفاض التكاليف، كما تسهم التطورات في التصوير الحاسوبي المدعوم بشريحة حديثة، مثل A16 Bionic، في تحسين أداء الكاميرا بشكل كبير.

مزايا جديدة في هاتف iPhone SE 4

وقد تضاف مزايا مثل Smart HDR وDeep Fusion ووضع Night Mode المحسن إلى الجهاز، مما يضمن جودة صورة تنافسية.

ومن المتوقع أيضا أن يحصل على ترقية كبيرة للكاميرا، حيث يتميز بنفس مستشعر 48 ميجا بكسل الخلفي الموجود في iPhone 15 وهو تحسن كبير مقارنة بمستشعر 12 ميجا بكسل في iPhone SE 3، والذي نشأ من iPhone 8 بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد الكاميرا الأمامية دفعة كبيرة، مع استبدال كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجا بكسل من iPhone 15 بمستشعر 7 ميجا بكسل.