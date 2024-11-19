شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين الخدمة الطبية.. الهلال الأحمر بحائل يناقش تفعيل مسار الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، عقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، الأستاذ عبدالرحمن بن حمد اليحياء، اجتماعًا مع مسؤولي تجمع حائل الصحي لبحث آليات تفعيل مسار الإصابات. تحسين الخدمة الإسعافية شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بتفعيل المسار، استعداداً لإطلاقه، بهدف تحسين الخدمة الإسعافية وضمان سرعة وصول المصابين جراء الحوادث إلى المستشفيات المناسبة.

يعتمد المسار على التقييم الدقيق للحالات وفق معايير الدليل الوطني للفرز الميداني، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المباشر بين الفرق الإسعافية والمستشفيات.

ويستخدم المسار تقنيات متطورة لنقل المعلومات الطبية حول الحالات الطارئة قبل وصولها إلى المستشفيات، مما يسهم في تحسين استجابة الفرق الطبية والحد من الوفيات والمضاعفات الناتجة عن الإصابات. كما يهدف إلى تقديم رعاية طبية عاجلة وفعّالة للمصابين، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة الخدمات الصحية الطارئة.