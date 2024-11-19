الرئيس الروسي يوقع وثيقة "تعديل العقيدة النووية"

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقيدة نووية جديدة تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.يأتي هذا بعد القرار الأمريكي المثير للجدل الذي سمحت من خلاله استخدام أوكرانيا الأسلحة بعيدة المدى في حربها ضد روسيا.وسمح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا للمرة الأولى باستخدام الصواريخ طويلة المدى التي تقدمها بلاده لكييف لتنفيذ هجمات داخل روسيا.

وصرح مسؤول أمريكي و3 مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا للمرة الأولى باستخدام الصواريخ طويلة المدى التي تقدمها أمريكا لكييف لتنفيذ هجمات داخل روسيا.

ويأتي القرار بالسماح لأوكرانيا باستخدام أنظمة صواريخ أتاكمز على الأرجح ردًا على قرار كوريا الشمالية إرسال الآلاف من جنودها إلى روسيا لمساعدة موسكو في استعادة المساحات التي استولت عليها القوات الأوكرانية داخل إقليم روسي على الحدود بين