شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: إحباط محاولة 24 شخصا للهجرة بطريقة غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات الأمنية بمدينة أسفى المغربية، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة 24 شخصا للهجرة بطريقة غير مشروعة والقبض على 4 أشخاص لارتباطهم بشبكة إجرامية تقوم بتنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأفاد مصدر أمنى بأنه تم القبض على المتورطين متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لـ 24 شخصا، بينما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن ضبط كميات من المحروقات، وسيارتين ودراجة نارية يشتبه في استخدامها في الأعمال التحضيرية المرتبطة بتنفيذ العملية.

وأضاف المصدر أنه تم إجراء تحقيقات للمتورطين في تنفيذ العملية وكذلك الأشخاص راغبي الهجرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين المحلي والدولي.

