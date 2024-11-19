شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار السماء غائمة جزئيًا تتخللها تشكيلات السحب الممطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد الى مرتفعات منطقة الباحة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح االباكر على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل الى 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل الى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج